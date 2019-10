Gerechtigkeit

Der Schlepper, der gern Friseur wäre: Warum setzt dieser Mann Menschen in Boote?

Wir haben mit einem Schlepper über seine Arbeit gesprochen.

10.385, allein im September. So viele Migrantinnen und Migranten kamen in einem Monat über das östliche Mittelmeer nach Europa. So viele wie seit 2015 nicht mehr. 66 Menschen sind bei der Überfahrt in diesem Jahr bereits ertrunken (IOM). Die meisten Geflüchteten stammen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. Wegen des türkischen Militäreinsatzes gegen die syrischen Kurden rechnen viele mit steigenden Opferzahlen. Denn wenn die Menschen heimlich nach Europa wollen, dann setzen sich viele an der türkischen Küste in unsichere Schlauchboote.

Vermittelt werden die Überfahrten durch Schlepper. Aktivisten fordern, die Europäische Union (EU) müsse mehr tun, um Migranten in Seenot zu helfen und ihnen legale Fluchtrouten ermöglichen. Die EU sieht es hingegen als ihre Aufgabe, den Schleppern das Handwerk zu legen. Die Schlepper selbst sagen nichts. Ihr Geschäft funktioniert im Verborgenen.

Abu Hisam ist ein Schlepper. Er verdient mit der Not von Migranten sein Geld.

Wir haben ihn in einer arabischsprachigen Facebook-Gruppe entdeckt, in der er seine Dienste bewirbt. Wir verwickelten ihn in ein Gespräch. Am Anfang wollte er nicht reden. Dann forderte er 100 Dollar je Viertelstunde Telefongespräch. Schließlich ließ er sich ohne finanzielle Gegenleistung auf ein Gespräch ein. Wir hatten ihn damit konfrontiert, dass er dafür sorge, dass Menschen sich in tödliche Gefahr begeben. Das wollte er so nicht stehen lassen.

Abu Hisam sagt, er sei 24 Jahre alt und gebürtig aus dem Irak. Er organisiere Flüchtlingsboote in der türkischen Küstenstadt Izmir. Von einigen Stränden in der Umgebung sind es nur drei bis vier Kilometer bis zu den ersten griechischen Inseln.