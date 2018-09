Für viele auf dem eintägigen CSU-Parteitag in München war das an diesem Samstag ein Horror-Szenario. Doch warum tut sich die bayrische Volkspartei so schwer? Und wie wollen Parteichef Horst Seehofer und Ministerpräsident Markus Söder den Wahlkampf noch drehen?

Wir haben uns die Reden der beiden angeschaut und nach ihren Lösungsansätzen gesucht.

Drei Probleme und wie die CSU sie lösen will:

Das Problem: Die AfD wirbt der CSU Wählerinnen und Wähler ab

Islam-Debatten, harte Sprüche über das Kirchenasyl und Einladungen an Viktor Orban – die CSU versuchte in den vergangenen Jahren viel, um ganz rechts im demokratischen System noch Stimmen zu sammeln. Doch bislang wirkt es eher, als hätten die Tabubrüche der AfD geholfen und nicht geschadet. Was also tun?

Die Lösung: Frontalangriff

Eine heftige Attacke gegen die rechtspopulistische Partei seitens Söder. Söder forderte die CSU auf, wie einst bei Republikanern und NPD den Kampf mit der AfD aufzunehmen. Rechts von der CSU dürfe es keine demokratisch legitimierte Partei geben. Weiter nannte Söder das Verhalten der AfD "schäbig und unanständig", man dürfe die Partei nicht weiter ignorieren (Süddeutsche).