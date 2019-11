"Wir leben in einer Welt, in der Gleichberechtigung eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Es sollte selbstverständlich sein, dass es ein ausgewogenes Verhältnis gibt – auch in Führungspositionen. Wo das nicht der Fall ist, sollten wir Forderungen stellen und etwas verändern. Aber nicht mit einer Quote.



Es gibt genügend qualifizierte Frauen, die den Einstieg und Aufstieg auch ohne eine Quote schaffen können. Eine Frauenquote löst gar nicht die wahren Probleme.



An denen zu arbeiten und konkrete Forderungen aufzustellen und Änderungen umzusetzen ist natürlich mehr Arbeit. Frauen sollten sich zum Beispiel nicht entscheiden müssen, zwischen Familie, Beruf und Engagement. Sitzungen müssen familienfreundlicher gestaltet werden. Es sollte Kinderbetreuung geben, familienfreundliche Sitzungstermine und eine gerechtere Verteilung der Aufgaben und Positionen.