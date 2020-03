Fühlen

Schwangerschaftsabbruch in der Corona-Krise: "Die Frauen haben Angst, keinen Termin zu bekommen"

Sind Beratungen weiter möglich und genügend Arztpraxen geöffnet? Fragen und Antworten.

Isabel Otto, 31, kennt die Sorgen von Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind. Sorgen, die jetzt, in der Corona-Krise, noch größer werden. Sie arbeitet in einer Beratungsstelle von Pro Familia in Stade, Niedersachsen. "Die Frauen kommen mit der Befürchtung, nicht mehr rechtzeitig einen Termin zu finden, oder überhaupt eine Klinik, die in der gegenwärtigen Situation noch Schwangerschaftsabbrüche durchführt", sagt Isabel Otto am Telefon zu bento.

Angst, nicht mehr beraten zu werden, Angst vor dem Jobverlust oder ums Finanzielle haben auch die Klientinnen von Berivan Güler, 31. Sie ist ebenfalls Beraterin und Psychologin bei Pro Familia, aber in Hamburg. "Viele sagen jetzt: Die Situation ist mir einfach zu unsicher, da erwäge ich eher einen Abbruch", erzählt sie ebenfalls am Telefon.

Sind diese Ängste begründet?

Nicht, wenn man Isabel Otto fragt. Sie ist sich sicher, dass derzeit noch genug Praxen und Kliniken Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Trotzdem gibt sie zu bedenken: "Auch die Kliniken müssen Schutzmaßnahmen einrichten, sie können nicht zu viele Patientinnen auf einmal behandeln." Wartezeiten für einen Termin würden schnell etwas länger – für ungewollt Schwangere ein großes Problem. Die Pflichtberatung bei einer zertifizierten Beratungsstelle, anschließend drei Tage Wartezeit, dann eine gynäkologische Untersuchung und schließlich der Abbruch selbst: All das muss bis zur zwölften Schwangerschaftswoche geschehen. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland im Strafgesetzbuch geregelt. Nur wer alle Vorgaben fristgerecht einhält, bleibt straffrei.

Es fehlt an Schutzausrüstung

Einen Aufwärtstrend bei Abbrüchen erkenne sie bislang nicht, sagt Alicia Baier, 28, Vorsitzende des Vereins "Doctors for Choice". Sie hätten allerdings mehrere Berichte von geschlossenen Frauenarztpraxen und Kliniken erreicht, die aufgrund der Corona-Krise keine Abbrüche mehr durchführten. "Der letzte Arzt, der in Niederbayern noch Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt hat, hat jetzt die Praxis geschlossen, weil er selbst zur Risikogruppe gehört. Und Niederbayern ist ein großes Gebiet", sagt sie am Telefon (Tagesschau, taz).