"Fridays for Future" will kreativer werden – und digitaler

Während die Lage in Deutschland in der Schwebe ist, sieht es für Klimaaktivistinnen in anderen Ländern Europas anders aus. Italien hat sich abgeschottet, alle Großveranstaltungen sind abgesagt. Eine Protestbewegung gibt es dort aktuell nicht. Österreich hingegen hat vergleichsweise wenig Corona-Infizierte, aber Outdoor-Veranstaltungen ab 500 Personen verboten (Kurier). Die dortige "Fridays for Future"-Bewegung hält bislang trotzdem an ihren aktuellen Demos – unter anderem in Wien und Klagenfurt – fest (FFF).

Auch in Deutschland wolle man grundsätzlich auf der Straße bleiben, sagt Carla. Nur die jüngsten Großdemos seien abgesagt, die Entscheidungen zum globalen Klimastreik Mitte April stehen noch aus. In den wenigen Wochen bis dahin sind aber kleinere Demos, Aktionen und Mahnwachen geplant. "Die werden wir nutzen, um Bilder zu generieren", sagt Carla. So hofft "Fridays for Future" vor der Bayernwahl wieder sichtbarer zu werden.