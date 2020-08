Dieser Erfolg spricht dafür, selbst nach der Coronakrise freiwillig eine Maske zu tragen, wenn man sich krank fühlt. Ehe man mit einer heftigen Erkältung oder gar Grippe in die vollgestopfte Bahn und ins Großraumbüro hustet, bleibt man einfach zu Hause. Oder man trägt zumindest im öffentlichen Raum, wenn kein Abstand möglich ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung. Ganz freiwillig, einfach, um die Mitmenschen zu schützen. So ist es in vielen asiatischen Ländern schon seit Jahren üblich. Und ich würde mir diese Rücksichtnahme in Zukunft auch in Deutschland wünschen. Nun, wo alle eine Maske haben, sollte das nicht zu schwer sein.