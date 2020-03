Die wichtigsten Dinge besprechen wir am Telefon oder verschieben sie – bis mindestens Mai. Ich arbeite viel am Laptop, merke aber jetzt schon, dass es weniger zu tun gibt als sonst. Andererseits brauchen manche Dinge jetzt viel länger. Ich war heute eineinhalb Stunden in einer Telefonkonferenz, in der wir Dinge besprochen haben, die wir sonst persönlich klären. Entscheidungen werden jetzt per Mail abgestimmt, das dauert ebenfalls – und ist viel anstrengender.

Der Parlamentspräsident hat sich freiwillig in Quarantäne begeben, weil er am vergangenen Wochenende in Italien war. Viele Assistentinnen und Assistenten sind auch zuhause. Man merkt die Verunsicherung, aber keine Panik. Die Kneipen sind abends merklich leerer, auch und vor allem am Luxemburg Plein, wo gerade donnerstags traditionell viel los ist.