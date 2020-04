Aus Sicht von Effektiven Altruisten ist in die Erforschung von Pandemien viel zu wenig Geld geflossen. Vor allem wenn man bedenkt, dass sogar unsere ungeborenen Enkel zu den Leidtragenden zählen, weil die Auswirkungen so lange anhalten. Zwar wird derzeit viel Geld in Forschung zur Bekämpfung von Covid-19 gesteckt. Max sagt aber: "Natürlich bekommen Forschungsprogramme gerade jetzt mehr Geld. Aber was passiert, wenn man eine langfristigere Infrastruktur aufbauen will?"

Es reicht noch nicht

Es ist nicht so, dass Deutschland komplett unvorbereitet auf eine potentielle Pandemie gewesen wäre. Dokumente wie der nationale Pandemieplan des Robert Koch-Instituts oder der Pandemic Influenza Risk Management Plan der WHO, sind laut Max wichtige erste Schritte.

Für eine Pandemie, wie wir sie gerade erleben oder darüber hinaus, seien wir damit aber nicht genügend vorbereitet: "Am Anfang der Krise habe ich noch viel im Infektionsschutzzentrum der Uni Köln gearbeitet. Da hat ganz viel Verwirrung geherrscht und man wusste nicht, wie man mit der ganzen Situation umgehen sollte", erzählt Max. "Anfangs war man hier planlos, hat aber mit Hochdruck daran gearbeitet, die Situation zu verbessern. Leider hat das länger gedauert, als es mit guter Vorbereitung nötig gewesen wäre."

Auf einmal hätten vor der Infektionsschutzambulanz der Kölner Uniklinik 600 Menschen am Tag gestanden, die alle einen Abstrich wollten. Viele wurden wieder nach Hause geschickt, da sie die Kriterien für einen Abstrich nicht erfüllten.

Der Effektive Altruismus gibt Max in solchen Situationen eine andere Perspektive: "Ich versuche, 'out-of-the-box' zu denken, wenn ich mir die Frage stelle, wie ich mit meiner Arbeit möglichst viel Gutes tun kann."

Max hat deshalb kurzerhand ein Onlinetool programmiert, mit dessen Hilfe die Patientinnen und Patienten von zu Hause aus herausfinden können, ob sie einen Abstrich bekommen würden oder nicht. "Alle waren überrascht, egal wo", sagt Max, "Aber da jeder ein Smartphone hat, sollten wir diese Ressourcen viel mehr nutzen."