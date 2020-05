Diese Haltung wirkt auch auf die junge Generation im Osten. Es gibt in Gera und anderen ostdeutschen Städten wahnsinnig viele junge Menschen, die sich für die Demokratie engagieren, Initiativen gründen, Start-ups aufbauen, mitmachen. Und die nichts von den Coronaskeptikern halten. Ein Kumpel, Stephan, war irgendwann so entnervt, dass er auf Facebook die Notwendigkeit von Mundschutz mit Hosen verglich: Wer eine trägt, mag sich zwar einnässen, aber wenigsten niemand sonst anpinkeln.

Aber es gibt eben auch viele, die die Biografien ihrer Eltern auf sich selbst übertragen. Sich als Wendeverlierer sehen, ohne die Wende wirklich miterlebt zu haben.

Die Jungen übernehmen die Wende-Biografien ihrer Eltern

Bekannte schreiben, wie "stolz" sie auf Gera seien, dass es sich "zur Wehr" setze. Andere wollen alle "in den Westen schicken", die in Gera gegen die Demo seien. Vor Corona hörte ich solche Sprüche nur von Freunden, bei denen ich mir es denken konnte. Nun bin ich überrascht, wie anschlussfähig diese "Wir gegen die anderen"-Mentalität auch in die Mitte der Gesellschaft ist.

Wie tief die DDR noch in den Menschen klemmt, sieht man auch am "Spaziergang" in Gera. Der Unternehmer Peter Schmidt, der sie dazu aufgerufen hatte, schrieb auf Facebook: "Zeigt, dass die Geraer seit 89 nicht vergessen haben wie man für seine Rechte einsteht!!!" Als ginge es eben nicht um die durchaus wichtige Diskussion über Lockerungen und Gesundheit, sondern um den Sturz einer Diktatur. Als man ihm vorwarf, hier am rechtspopulistischen Rand zu zündeln, empörte sich Peter Schmidt über die "Nazi-Keule".

Die "Nazi-Keule" als gegenteiliger Effekt

Immer wieder muss sich der Osten als Dunkeldeutschland beschimpfen lassen, immer wieder müssen sich seine Bürgerinnen und Bürger für AfD-Erfolge rechtfertigen – obgleich sie in der großen Mehrheit eben nicht rechts wählen. Diese Gängelungen, so scheint es mir, haben auf einige im Osten einen gegenteiligen Effekt.