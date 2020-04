Andere Fahrer bestätigen das Problem. In verschiedenen Chats berichten Fahrer, in welchen Restaurants abseits der Lieferrouten noch Toiletten zugänglich sind. "Bei Hans im Glück" empfiehlt ein Kollege. "Burger King geht auch", schreibt ein anderer. Entstanden sei die Situation vor allem dadurch, dass anstelle der geschlossenen Restaurants in den Innenstädten vor allem Imbisse oder Lokale am Stadtrand hinzugekommen seien. "Ich verkneife mir das Pinkeln, bis die Schicht vorbei ist", berichtet eine Fahrerin, die in Teilzeit arbeitet, am Telefon. "Wenn ich dafür extra durch die Stadt radle, ist meine Schicht vorbei."

Bis heute fehlt Desinfektionsmittel

Eine Anfrage, ob bei neuen Restaurants der Zugang zu sanitären Einrichtungen geprüft wird, ließ Lieferando unbeantwortet. Auf der Internetseite des Unternehmens heißt es zu Desinfektionsmöglichkeiten während der Schicht lediglich: "Diese Entscheidung wird vom Restaurant getroffen, wir haben hier keine Weisungsbefugnis. Allerdings haben wir die kontaktlose Lieferung eingeführt und alle Restaurants schriftlich gebeten, dir auch ihre Waschräume zur Verfügung zu stellen."

Auch die Versorgung mit Desinfektionsmitteln sei "in allen Hubs" gewährleistet. Für Fahrer ohne Zugang zu den Büro habe man Verteilaktionen organisiert. In einer internen E-Mail eines Teamleiters, die bento vorliegt, hieß es jedoch noch am vergangenen Mittwoch, dass Lieferungen ausstünden: "Wenn diese angekommen sind werde euch erneut informieren und wer möchte kann sich eine Flasche kostenlos in der Hub abholen."

Auf Nachfrage räumte Lieferando ein, dass "etwa 15 Prozent" der Fahrer bislang noch kein Desinfektionsmittel erhalten haben.

Wie die Corona-Schutzmaßnahmen für die Fahrer dauerhaft umgesetzt werden sollen, ist bislang unklar. Nach eigenen Angaben prüft das Unternehmen derzeit den "optimalen Prozess".