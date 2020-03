Food

Was du brauchst, um wirklich gute Pizza selbst zu machen

Wir haben Pizza-Experten nach Tipps und Tricks gefragt.

Des Deutschen liebstes Tiefkühlgericht? Laut Statista wurden 2018 in Deutschland mehr als 340.000 Tonnen Tiefkühlpizza verkauft ­– Ofen an, Pizza rein, fertig. Ja klar, so schnell und einfach ist selten "gekocht" – obwohl so mancher schon daran scheitert, die Folie auch abzuziehen. Und wer in den letzten Tagen durch den Supermarkt gelaufen ist, wird bemerkt haben, dass nicht nur die Klopapier-Regale sondern auch die Tiefkühlregale wie leer gefegt sind.

Dabei wäre es viel einfacher (und leckerer!), die Pizza selbst zu machen. Das war auch 2017 der Grund für Cécile, sich mit einer Pizzeria selbstständig zu machen. "Die Liebe zur Gastro war schon immer da. Und Pizza ist ein geiles Gericht. Pizza schmeckt jedem und ist dabei simpel. Ich bin selbst keine Köchin, aber Pizza kann ich verstehen", sagt Cécile. In ihren beiden Restaurants, dem Zweipunktnull in Ottensen und dem Zweipunkteins in Eppendorf bietet sie die traditionelle neapolitanische Pizza an, in klassischen aber auch außergewöhnlicheren Varianten. Ihre Pizzabäcker kommen alle aus Italien, oder haben für längere Zeit dort gelebt – das ist Cécile wichtig, damit die Pizza in ihrem Restaurant authentisch bleibt.

Seit September 2019 steht Federico im Zweipunktnull und Zweipunkteins vor dem bis zu 500 Grad Celsius heißen Ofen und backt Pizza, wie er es aus seiner Heimatstadt Neapel kennt. Federico hat uns seine Tipps für seine Lieblingspizza, die klassische Margherita, verraten.