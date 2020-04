In einigen Ländern dürfen Freunde noch zu Hause besucht werden, in Baden-Württemberg aber höchstens zu viert, in anderen wiederum gar nicht. In fünf Bundesländern mussten alle Baumärkte schließen, in zehn dürfen sie noch öffnen, in Mecklenburg-Vorpommern bleiben nur Abholungen erlaubt. In fast allen Bundesländern sollen die Bürger jetzt mindestens eineinhalb Meter Abstand zueinander halten – im Saarland müssen es mindestens zwei Meter sein.

Harte Konsequenzen

Wer sich nicht an die Regeln hält, riskiert in vielen Fällen Geldstrafen oder kann im schlimmsten Fall festgenommen werden. "Es ist ein Notstand im Rahmen der normalen Gesetze", sagt Jan Fährmann von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Der Jurist untersucht seit Jahren die Entwicklung der Polizeigesetze und wie die Polizei ihre Befugnisse anwendet. Er sagt: "Eine Situation wie jetzt war vor wenigen Wochen noch unvorstellbar."