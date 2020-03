Gerechtigkeit

Wer macht Politik für junge Leute? Die CDU-Kandidaten im bento-Check

Klima, Extremismus, Generationengerechtigkeit: Welche Pläne haben Norbert Röttgen, Armin Laschet und Friedrich Merz?

Wer wird den CDU-Vorsitz übernehmen? Mit ihren Ankündigungen haben Armin Laschet und Friedrich Merz die heiße Phase im Rennen um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer offiziell eröffnet. Zuvor hatte bereits der ehemalige Bundesumweltminister Norbert Röttgen seine Kandidatur erklärt. Ende April soll bei einem Sonderparteitag der neue Vorsitz gewählt werden.

Röttgen, Laschet und Merz, alle aus Nordrhein-Westfalen, alle zwischen 54 und 64 Jahre alt, haben noch einige Wochen Zeit, ihre konkreten politischen Positionen zu erklären. Doch in ihren ersten Statements setzten sie bereits Schwerpunkte. Was ist für die jungen Leute dabei?

Wir haben uns die Aussagen der drei Kandidaten zu den Themen Generationengerechtigkeit, Rechtsextremismus, Gleichberechtigung und Klimaschutz genauer angeschaut.

1 Norbert Röttgen

Röttgen ist mit 17 in die CDU eingetreten und engagierte sich zunächst in der Jungen Union und später in der rheinischen CDU. Seit 1994 sitzt er im Bundestag, er war dort erst Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, ab 2009 Umweltminister unter Merkel (Bundestag).

In dieser Funktion arbeitete Röttgen an der Energiewende in Deutschland und organisierte den Atomausstieg. Ein Ausflug in die Landespolitik scheiterte: Als CDU-Spitzenkandidat für NRW fuhr Röttgen bei der Landtagswahl 2012 dort das historisch schlechteste Ergebnis der Partei ein (Westdeutsche Zeitung). Seit 2014 ist er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, der die Außenpolitik der Regierung kontrolliert.

So steht Röttgen zu Generationengerechtigkeit, Rechtsextremismus, Gleichberechtigung und Klimaschutz: