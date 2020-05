Die Politik kann jetzt klimafreundliche Technologien fördern

Diese Entscheidung könnte wegweisend sein, denn die gegenwärtige Situation ist auch eine Chance: Die Politik kann finanzielle Hilfen an Bedingungen knüpfen und damit klimafreundliche Technologien fördern.

Es geht um nichts Geringeres als die Zukunft der Mobilität, um die Frage, wie schnell wir den Verkehr in Deutschland klimaneutral machen können. Denn nicht nur in der Autoindustrie, auch in anderen Bereichen könnten Politik und Gesellschaft gerade Weichen für die Verkehrswende stellen. Weert Canzler, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) formuliert es so: