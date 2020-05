Steckt teilweise sogar Geschäftssinn hinter den verbreiteten Verschwörungserzählungen oder glauben alle das, was sie da erzählen? Das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Besonders die lautesten Verschwörungsrapper wirken aber meist sehr überzeugt von dem, was sie erzählen.

Ob sich Fans von Verschwörungsmythen vergraulen lassen oder eher anfangen, selbst daran zu glauben, lässt sich momentan schwer feststellen. Jakob will zwar genau das untersuchen, das Forschungsprojekt steht aber noch am Anfang. "Ein Blick in die Kommentarspalten zeigt aber, dass es durchaus die Gefahr gibt, dass das bei den Fans verfängt", sagt Jakob. Gerade jungen Menschen werde in den Verschwörungsmythen der Rapper ein attraktives Weltbild des unbequemen Wahrheitskämpfers vermittelt. So könne die extrem große Reichweite der Rapper zu einem großen Problem werden. Auch Skinny sieht diese Gefahr, merkt aber an, dass es auch viele Rapfans gibt, die sich gegen Verschwörungstheorien stellen und sich darüber lustig machen: "Je mehr es die jeweilige Bubble verlässt, desto mehr Gegenwind gibt es."