Unsere Suchanfragen zeigen, was uns wirklich interessiert

Die gesammelten Suchanfragen ganzer Länder oder Kontinente sind oft aussagekräftiger als das, was wir uns im Alltag womöglich selbst vormachen. Wir joggen mehr, wir suchen regionale Lebensmittel – aber wir interessieren uns auch für Copy-Paste-Sexting und oft mehr für Bastelanleitungen als für Nachrichten.

Wie viele Anfragen genau zu den jeweiligen Themen bei Google auflaufen, verrät der Konzern leider nicht. Die Daten zeigen aber, wie sich das Interesse an bestimmten Themen verändert hat. Der Wert 100 steht dabei für das höchste bislang gemessene Interesse – fällt er in die Corona-Zeit, wissen wir also, dass es noch nie so viele Suchen zu einem Thema gab wie jetzt. Auch nachlassendes Interesse lässt sich nachvollziehen, zum Beispiel beim Thema Fitness.