Uni und Arbeit

"Die Leute schauen auf dich herab": Wie junge Arbeitslose unter dem Druck der Gesellschaft leiden

Isabella, 23, hat keinen Job. Das wirkt sich auch auf ihre Psyche aus.

Es gibt diese Sätze, die Isabella umhauen. Neulich wieder: Bei Twitter habe jemand geschrieben, die Arbeitslosen sollten sich in der Coronakrise um die Kinder kümmern, erzählt sie. Die hätten doch so viel Zeit. Und: "Wenn die sich dann infizieren, ist es wenigstens nicht so schlimm."

Isabella ist gelernte Konditorin, seit Mai vergangenen Jahres ist sie arbeitslos. Die 23-Jährige wohnt in einer kleinen Ein-Zimmer-Wohnung im Süden von Schleswig-Holstein. Ihre Stimme zittert in der Telefonleitung, wenn sie erzählt, manchmal schluchzt sie: "Die Leute schauen auf dich herab. Sie denken, du bist wie die Schauspieler im Nachmittagsprogramm von RTL." Ihren richtigen Vornamen will sie deshalb in diesem Artikel nicht nennen.

Isabella ist immer wieder in Psychotherapie, mit ihrem Leiden steht sie für viele junge Arbeitslose in Deutschland

Seit sie arbeitslos geworden sei, spüre sie den Druck und die Vorurteile der anderen, sagt Isabella. "Sitzt du dann nur faul auf der Couch?", fragten Menschen, die sie erst seit Kurzem kennt. "Nein", antworte sie – und schweige dann meistens. Früher habe sie versucht, sich zu rechtfertigen, heute mache sie das nicht mehr.

Trotzdem quält sie diese Abneigung. Isabella ist immer wieder in Psychotherapie, immer wieder krankgeschrieben. Mit ihrem Leiden steht sie für viele ausgegrenzte, junge Arbeitslose in Deutschland.

Der aktuelle Gesundheitsreport der Betriebskrankenkassen zeigt, dass Arbeitslose deutlich länger wegen psychischer Erkrankungen krankgeschrieben sind als Berufstätige. Besonders betroffen seien junge Menschen, sagt der Psychologe Karsten Paul von der Universität Erlangen-Nürnberg: "Bei ihnen gehört der Job zum Ritual des Erwachsenwerdens dazu." Mit einer Arbeitsstelle sehe man sich als Leistungsträger der Gesellschaft, ohne Job sinke das Selbstwertgefühl drastisch.

Isabella ist qualifiziert, arbeitet gern kreativ. Nach ihrer Ausbildung zur Konditorin schloss sie eine weitere Ausbildung zur Hotelfachfrau an. Sie sagt, sie sei mit ihrem Chef in der Konditorei nicht klargekommen und habe sich auf die vielen Menschen im Hotel gefreut. Doch nach eineinhalb Jahren brach sie ab und meldete sich arbeitslos. Auch ihr Chef im Hotel sei schlimm gewesen, erzählt Isabella heute. Er hätte sie gemobbt, nicht ernst genommen, Mitarbeiter gegeneinander ausgespielt.

Für Isabella war klar: Sie will nie wieder als Konditorin oder im Hotel arbeiten. Das sei allerdings zum Problem geworden, sagt sie. Denn in den ersten Monaten habe sie nur Jobangebote aus diesen Branchen bekommen. Immer wieder hadert Isabella mit ihren Entscheidungen: "Ein paar Mal war ich kurz davor, doch eine Stelle in einer Konditorei oder einem Hotel anzunehmen. Dann habe ich Panikattacken bekommen und wusste, dass es nicht richtig ist."