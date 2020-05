Art

Laetitia Ky kämpft für Frauenrechte – mit ihren Haaren

Die 23-jährige Künstlerin aus der Elfenbeinküste im Interview über ihre Frisuren und Feminismus in Westafrika.

In Abidjan in der Elfenbeinküste hat es gerade geregnet, die Internetverbindung ist schlecht. Immer wieder stockt das Bild. Laetitia Ky sitzt in einem großen weißen Raum, ihre langen geflochtenen Haare hängen herunter. Ausnahmsweise. Auf ihren Social-Media-Kanälen präsentiert sich die 23-Jährige eher selten mit einer so unspektakulären Frisur. Dort zeigen ihre Posts zum Beispiel einen aus Draht und Haar geformten Frauenkörper auf ihrem Kopf. Die Figur reckt einen Arm in die Höhe, die Faust ist geballt. Andere Posts zeigen Laetitias Haare als Brüste, Uterus, Megafon oder Baby. Alles macht sie selbst, aus Draht und ein paar zusätzlichen Extensions.