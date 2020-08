Marco hält dennoch beide Kanäle für seriös und "am ehesten an der Wahrheit dran". Bereits seit sechs oder acht Jahren, so genau wisse er es nicht mehr, verfolge er die Videos. Vor acht Jahren war Marco zwölf.

Ein Algorithmus sortiert die Videos bei YouTube für die Nutzer und Nutzerinnen. Die Plattform hat ein Interesse, Anschauende lange auf der Seite zu halten – empfohlen werden daher Videos, die aufrütteln, die stark kommentiert werden. Schnell kann ein Sog entstehen. Wer ein Video anklickt, schaut auch das nächste, und das nächste.

Verschwörungstheoretiker richten ihre Welt im Konjunktiv ein

Wenn man Marco entgegnet, dass die große Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich über das Virus einig ist, dass die Fakten gegen die Behauptungen seiner YouTube-Stars sprechen, dann ist sich Marco sicher, dass "die Mehrheit eben falsch liegt". Er wünscht sich, dass Leute wie Eva Herrmann oder Sucharit Bhakdi in den klassischen Medien reden dürften, gleichberechtigt wie andere Wissenschaftler "und ohne, dass man sie mit kritischen Fragen abstempelt".

Es würde bedeuten, absurde Mythen uneingeordnet und unwidersprochen zu verbreiten. Es wäre das Gegenteil von dem kritischen Journalismus, den Marco sich angeblich wünscht. Eine der bekanntesten Verschwörungsmythen, die auch in der "Wissensmanufaktur" und bei Attila Hildmann anklingen, dreht sich um eine "Neue Weltordnung", die eine angeblich geheime Elite aus Politikerinnen, Wirtschaftsbossen und Prominenten vorbereitet. In Untergrundbunkern würde diese Elite Kinderblut trinken, um jung zu bleiben. Auf die Frage, was Marco von solchen Ideen hält, antwortet er nur: "Könnte ja sein."

Der Konjunktiv wirkt wie eine Art Schutzpanzer für ihn. Alles sei möglich, alles sei vorstellbar, man müsse ja noch hinterfragen dürfen. Marco sagt nie, was er nun glaubt oder denkt. Er sagt immer nur, er will die Wahrheit erfahren. Diese Haltung schützt ihn davor, am Ende tatsächlich Dinge auf ihre Fakten hin überprüfen zu müssen. Es reicht, im Vagen zu bleiben.

Für viele sind die Mythen eine Antwort auf Kontrollverlust in der Krise

Die Psychologin Pia Lamberty forscht zu Verschwörungsideologien. Sie erklärt sich solche Haltungen aus dem Wunsch nach Vereinfachung. "Viele erleben gerade einen Kontrollverlust", sagte Pia zu bento in einem früheren Interview, "einige suchen dann Halt bei möglichst simplen Erklärungen". Das Virus und seine massiven Folgen für jeden Einzelnen lassen sich nur schwer erklären. Für Virologinnen und Virologen mag das nicht so verkehrt sein: Erkenntnisse in der Wissenschaft leben vom Zweifel. Andere verzweifeln am Unklaren und suchen nach schnellen und einfachen Antworten – die Verschwörungsmythen gerne liefern.

Diese Erklärung könnte auch auf Marco passen. Als er über Feminismus redet, sagt er: "Durch diese ganzen Debatten fühlen sich junge Männer verunsichert." Und als es um die deutsche Geschichte und die Frage geht, wie man an den Holocaust erinnern soll, sagt er: "Wenn die Gesellschaft immer nur über diese Zeit redet, dann zieht das doch den Einzelnen runter, dann macht das unser Selbstbewusstsein klein."