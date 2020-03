Gerechtigkeit

Die Wut auf Corona-Partys wächst – doch wie viele Feiern gibt es wirklich?

In Nürnberg feierten sie unter einer Brücke. In Berlin mit Schutzanzügen verkleidet im Park. In Neuruppin auf einem Parkplatz. Und in Stuttgart-Mitte bei der "SARS-CoV-19/Houseparty" – zumindest laut Aushang im Treppenhaus.

In ganz Deutschland soll es in den vergangenen Tagen zu sogenannten Corona-Partys gekommen sein. Feiern, bei denen gegen alle Empfehlungen und Verordnungen Menschen zusammen tranken, tanzten und womöglich ein gefährliches Virus übertrugen.

"Es ist nicht sinnvoll, anstatt in einen Club zu gehen, zu einer großen Party zu sich nach Hause einzuladen oder zu anderen Festen zu gehen", warnte Lars Schaade, der Vizepräsident des Robert Koch-Instituts, am Montag. "Ich sage das deshalb, weil es inzwischen offenbar bereits sogenannte Corona-Partys gibt."

Die Hinweise des RKI haben in Deutschland zurzeit viel Gewicht. Bei Auftritten der Bundesregierung sitzen Vertreter des Instituts oft neben den Ministern. Der Virologe Christian Drosten ist mit seinem Corona-Podcast so etwas wie das Gesicht der Krisenbewältigung geworden. Was er und seine Kolleginnen sagen, hilft vielen bei der Orientierung. Die Politik wiederum beruft sich auf die Hinweise der Experten, wenn es darum geht, neue Maßnahmen zu begründen.

Doch wie viele Corona-Partys gab es in den vergangenen Tagen wirklich? Die Antwort auf diese Frage bleibt überraschend unklar, wenn man bei den zuständigen Behörden nachhakt.

Viel Hörensagen, wenige dokumentierte Fälle

Schon der Appell des RKI-Vizepräsidenten deutet an, dass die Berichte zumindest teilweise eher auf Hörensagen beruhen. "Offenbar bereits" – so klingen auch viele Postings, die derzeit in den sozialen Netzwerken zu lesen sind.

Doch in Berlin, wo Kneipen und Clubs aufgrund einer Verordnung des Senats bereits am vergangenen Samstag schließen mussten, weiß die Polizei fast nichts von möglichen Corona-Partys. "Wir können das Phänomen so nicht bestätigen", sagt ein Sprecher auf Nachfrage. In der Nacht auf Donnerstag habe man in der gesamten Stadt zwölf Verstöße gegen die Verordnung registriert, in der Nacht darauf deutlich mehr, meist in Restaurants. Im Zusammenhang mit Partys in Parks habe es dagegen seit Samstag in Berlin keine einzige Anzeige wegen der Corona-Verordnung gegeben.

In anderen Großstädten klingen die Berichte ähnlich. In Hamburg hat die Polizei nach eigenen Angaben seit Montag bereits "eine untere vierstellige" Zahl von Kontrollen durchgeführt. Auch hier sind größere Ansammlungen oder Barbesuche untersagt. Doch bislang habe man, so ein Sprecher am Donnerstag, "keine Corona-Party aufgelöst".

Vereinzelt seien Jugendliche auf Spielplätzen nach Hause geschickt worden. Feiern mit Musik und vielen Menschen habe man jedoch nicht registriert. "Ab 22 Uhr ist es abends sehr ruhig geworden." Weil momentan keine Großveranstaltungen wie Fußballspiele stattfinden, seien zusätzliche Beamte im Streifendienst.

"Aus den Medien erfahren"

Bei der Münchner Polizei heißt es, bei 700 Kontrollen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch habe man etwa 40 Gespräche geführt. In wenigen habe man Jugendliche und Rosenverkäufer nach Hause geschickt. Der Betreiber eines Lokals sei angezeigt worden. Corona-Partys als neues Phänomen seien aber auch hier nicht bekannt.

In Köln sollen am vergangenen Wochenende gleich mehrere Corona-Partys stattgefunden haben, mit mehreren hundert Teilnehmern. Das berichtete der "Kölner Stadt-Anzeiger" und berief sich dabei auf Aussagen des Stadtdirektors. Auch wegen des unbelehrbaren Partyvolks habe die Stadt entschieden, alle Diskotheken, Bars und Clubs sofort zu schließen. Doch auf Anfrage teilt die Stadt mit, dass "sogenannte Corona-Partys seitens des Ordnungsamts nicht dokumentiert" worden seien.

Es habe auch keine Hinweise aus der Bevölkerung gegeben. Man habe nur "aus den Medien" von entsprechenden Festen "in privaten Wohnungen" erfahren. Dort soll nach dem Motto gefeiert worden sein: "Wir trotzen dem Virus!"