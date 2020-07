Das Leben soll sich in den nächsten Monaten wieder normal anfühlen. Frei atmen fühlt sich halt normaler an. Und überhaupt, wir scheinen doch auf einem ganz guten Weg zu sein, braucht es diese unbequemen Masken überhaupt?

Die Sache ist natürlich: Damit sich das Leben überall außerhalb des Supermarktes weiter normalisieren kann, muss das Infektionsgeschehen weiter unter Kontrolle bleiben. Da hilft es, wenn alle ihre Maske richtig tragen. Und wenn man zwischendurch mal wieder schlecht Luft kriegt, sollte man sich daran erinnern:

So lange das korrekte Tragen einer Maske in Supermärkten für die meisten von uns die größte Leistung ist, die wir erbringen, um andere zu schützen, haben wir echt noch kein Bundesverdienstkreuz verdient. Und unsere Probleme sind, im Vergleich zu dem, was gerade an vielen Orten auf der Welt passiert, wirklich eher klein. Selbst wenn man dummerweise vor dem Einkauf einen Döner gegessen hat – mit extrascharf.