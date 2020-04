Aileen: Ich finde, wir sollten nicht von Krise sprechen, weil uns diese Negativität und Angst des Worts Krise so lähmt. Stattdessen sollten wir das Augenmerk auf positive Beispiele legen, nur so schafft man Begeisterung, selbst aktiv zu werden.

Also klar, es ist eine große Bedrohung – aber die Politik sollte beim erneuten Hochfahren der Wirtschaft dafür sorgen, die Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel hervorzuheben. So wie wir bei der Umstellung in der Arbeitswelt gerade merken, was möglich ist, kann es auch beim Klima klappen. Viele hätte vorher nicht gedacht, dass es so einfach ist, auf den Flug zum Meeting zu verzichten.

bento: Das ist jetzt noch sehr allgemein. Lass uns von einem konkreten Ziel sprechen: In meiner Zukunft haben wir es 2025 geschafft, die Erderhitzung unter zwei Grad zu drücken. Wie kommen wir dahin?

Aileen: So funktionieren Regnosen nicht. Die zwei Grad sind ein Fakt und noch kein Zukunftsbild. Das arbeitet mehr mit Emotionen und Imaginationen. Wenn ich in Workshops mit Schülerinnen und Schülern Zukunftsbilder entwerfe, fragen wir uns zum Beispiel, wie Headlines von Morgen aussehen könnten. In einem Workshop titelte dann die BILD im Jahr 2070: "Erstmals wieder Eisbären gesichtet!"

bento: Aber wo ist jetzt der Unterschied zum Wunschdenken?

Aileen: Bei der Frage, mit welchen realistischen Maßnahmen wir dorthin kommen. Und dafür brauchen wir mehr als nur die zwei Grad, sondern Ideen, was diese zwei Grad ermöglicht.