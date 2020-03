Ich selbst bin vergangenen Donnerstag abgereist. Am Freitag verwies mich mein Hausarzt an das Gesundheitsamt Gifhorn, die verwiesen mich ans Amt in Braunschweig und die wieder an den Hausarzt. Der notierte dann meine Daten.

Am Samstag bin ich dann auf eigene Faust zum Bereitschaftsdienst, mittlerweile war ja Östereich offiziell Risikogebiet. Auch dort wurde ich weggeschickt. Am Abend fuhr dann plötzlich ein Testmobil vor. Ich musste auf die Straße kommen, dort wurde ein Abstrich gemacht. Am Sonntag riefen noch zweimal Ärzte an, die zum Test vorbeikommen wollten.

Nun warte ich seit zweieinhalb Tagen auf mein Ergebnis. Und ein Kumpel, der noch vor mir aus Ischgl abgereist ist, wartet mittlerweile seit sechs Tagen."

Nesrin*, 21, aus Münster – war zum Studium in Italien

"Noch bis Ende Februar war ich in Modena zum Auslandssemester, also genau dort, wo heute der Krisenherd ist. Als ich nach Deutschland zurückkam, war Corona hier noch kein großes Thema – obwohl Italien da schon im Chaos versank.

Ich wollte mich dann direkt testen lassen, um keine Gefahr für meine Eltern zu sein. Ich habe eine Woche lang rumtelefoniert, ohne ernst genommen zu werden. Meine Hausärztin meinte, ohne Symptome sei das nicht nötig. Als ich bei zwei Kliniken anrief, konnte ich durch den Hörer erahnen, wie ich belächelt wurde.