Wenn wir anfangen, uns politisch zu engagieren und uns dem Status Quo widersetzen, erkennen wir, dass unsere eigene Stimme wichtig ist. Dass wir auch etwas verändern können. Ein Beispiel ist meine Kollegin Victoria: Sie wollte es nicht auf sich sitzen lassen, dass ihre Mutter in Bielefeld mehrere Anfeindungen erlebt hatte. Ihre Mutter selbst konnte das nicht in der Öffentlichkeit platzieren. Victoria beschloss kurzerhand, "IchbinkeinVirus" zu gründen.

Ich habe fünf Jahre lang in New York gelebt. Dort gibt es im Hinblick auf Rassismus ein anderes Bewusstsein. Es ist normal, dass deine Vorgesetzte Afro-Amerikanerin ist, dass es in Unternehmen Initiativen zu Diversität und Inklusion gibt. In Deutschland habe ich das Gefühl, man darf es noch nicht mal benennen. Es ist schon frustrierend: Wenn wir Ungerechtigkeiten aufzeigen, zum Beispiel, dass die Jury des Hackathons nur aus weißen Personen besteht, gehen die meisten Personen in eine Abwehrhaltung, statt einfach zuzuhören.

Ich wünsche mir, dass anti-asiatischer Rassismus ernst genommen wird, und Gelder in Projekte fließen, die das thematisieren. Dass sich weiße deutsche Menschen ihrer Verantwortung stärker bewusst werden und mitkämpfen.

Cuso*, 26, wohnt in Köln und ist ein Teil von Diaspor.Asia – einem Podcast über asiatische Perspektiven in Deutschland

Cuso studiert Soziologie und arbeitet als Trainer für politische Bildungsarbeit in den Feldern Anti-Rassismus und Selbststärkung von Black and People of Colour aus queerer Perspektive. Zusammen mit Xinan produziert Cuso den Podcast Diaspor.Asia. Damit wollen sie Teil einer neuen Medienlandschaft sein, die asiatischen Identitäten eine Stimme gibt.