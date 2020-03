Doch wie viele Corona-Partys gab es in den vergangenen Tagen wirklich? Die Antwort auf diese Frage bleibt überraschend unklar, wenn man bei den zuständigen Behörden nachhakt.

Viel Hörensagen, wenige dokumentierte Fälle

Schon der Appell des RKI-Vizepräsidenten deutet an, dass die Berichte zumindest teilweise eher auf Hörensagen beruhen. "Offenbar bereits" – so klingen auch viele Postings, die derzeit in den sozialen Netzwerken zu lesen sind.

Doch in Berlin, wo Kneipen und Clubs aufgrund einer Verordnung des Senats bereits am vergangenen Samstag schließen mussten, weiß die Polizei fast nichts von möglichen Corona-Partys. "Wir können das Phänomen so nicht bestätigen", sagt ein Sprecher auf Nachfrage. In der Nacht auf Donnerstag habe man in der gesamten Stadt zwölf Verstöße gegen die Verordnung registriert, in der Nacht darauf deutlich mehr, meist in Restaurants. Im Zusammenhang mit Partys in Parks habe es dagegen seit Samstag in Berlin keine einzige Anzeige wegen der Corona-Verordnung gegeben.