Wo du Informationen zum Coronavirus findest / Where to find information on Corona virus

Neben Deutsch sind Türkisch, Polnisch, Russisch und Arabisch die meistgesprochenen Sprachen in Deutschland. Die Integrationsbeauftragte des Bundes hat eine Übersichtsseite mit Corona-Infos in mehreren Sprachen zusammengestellt, auf Polnisch gibt es leider nur Basisinfos.

Next to German the most spoken languages in Germany are Turkish, Polnish, Russian and Arabic. The Federal Inegration Officer compiled a site map with corona information in multiple languages here, though there is only basic information in Polnish.

Hier sind die allgemeinen Corona-Informationen / This is general corona information:

Türkçe

русский

عربي

Und hier sind die 10 wichtigsten Hygiene-Tipps / And here are the 10 most important tips on hygiene:

Türkçe

русский

عربي

In Gebärdensprache informieren Behörden, Verbände und Medien unter anderem hier / Information in sign language is provided by the government, NGOs and media:

Gesundheitsministerium auf YouTube

Landesverband der Gehörlosen Baden-Württemberg

WDR Cosmo





DER SPIEGEL also offers some reporting in turkish / DER SPIEGEL bietet auch einige Artikel zu Corona auf Türkisch an.