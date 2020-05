Wirklich wichtig wurde Europa in unserem Alltag erst wieder, als der Spargel auf den Feldern lila zu werden drohte. Plötzlich ging die Zusammenarbeit in Europa ganz schnell. Innerhalb weniger Tage wurde in einem absurden Schauspiel ermöglicht, 40.000 Saisonkräfte aus Rumänien, Bulgarien und anderen ärmeren EU-Ländern einzufliegen. Mitten in der Pandemie drängten sich plötzlich Menschen an Flughäfen, um in Deutschland das Mittagessen zu retten. (SPIEGEL)

Wir holten Zehntausende Arbeitsmigrantinnen und schützten nicht einmal ihr Leben

Nicht einmal vier Wochen später ist klar, dass es nicht um das teilweise bizarr beschworene Fachwissen der osteuropäischen Arbeitskräfte ging. In der Fleischindustrie, auf Erdbeerhöfen und beim Spargelstechen werden Menschen ausgebeutet, die sich nicht wehren können. Pässe werden einbehalten, Arbeitszeiten überzogen, Löhne nicht ausgezahlt. (SPIEGEL) In mehreren Schlachtbetrieben waren die Hygienemaßnahmen so schlecht, dass sich gleich hunderte Personen gegenseitig mit dem Coronavirus infizierten. (SPIEGEL) Es wäre das Mindeste gewesen, die Leben von Arbeitsmigrantinnen und -migranten inmitten einer Pandemie zu schützen. Keine Leistung, sondern das Allernötigste. Doch selbst hier hat Deutschland versagt.



Es ist ein Irrtum zu glauben, dass in anderen Ländern nicht registriert wird, wie wir uns verhalten. Auch in Rumänien wird gesehen, dass es nicht normal ist, Menschen mitten in der Krise aufs Spargelfeld zu schicken und hinterher hunderte Euro für ein Sechsbettzimmer abzukassieren (Vice). Auch in Spanien wissen die Menschen, wie ihre blonden Urlaubsgäste über sie reden, wenn konkrete Krisenhilfe gefragt ist. In Italien misstraut schon jetzt eine Mehrheit den Deutschen (Welt). Wie wollen wir den Menschen künftig begegnen? Was wollen wir ihnen sagen, wenn sie erzählen, wie ihre Großeltern erstickten, während wir über die “Schuldenunion” diskutierten?

Was sollen wir Gleichaltrigen aus Spanien oder Italien sagen?

Wie viel ist eine Gemeinschaft wert, die uns immer nur dann zu interessieren scheint, wenn die Strände geöffnet sind und das Erasmus-Geld pünktlich kommt? "Millennials", hieß es in den vergangenen Jahren in fast jedem Artikel dazu, reisten gern und seien aufgeschlossen. Ideale seien der Generation "Y" wichtiger als Geld und Karrieren. Doch in der Coronakrise gibt es bislang wenig Hinweise, dass wir wirklich anders sind als unsere Boomer-Eltern. Wir Deutschen sind offensichtlich die #richkidsofeurope. Es ist eine beschämende Vorstellung, in wenigen Wochen wieder durch Europa zu reisen, als wäre nichts gewesen.

Wenn wir es auch nur halbwegs ernst meinen mit unserem Gerede von Zusammenhalt, Austausch und Verständigung, sollten wir uns selbst fragen, wie Europa künftig eigentlich aussehen soll. Und wie wir es selbst gestalten können. Was können wir Gleichaltrigen aus Spanien oder Italien sagen, die jetzt vor dem Nichts stehen? Wer gehört eigentlich zu Europa, wenn plötzlich die Grenzen dicht sind? Und wie wollen wir in Zukunft miteinander umgehen? Nur mit einem blauen Pullover im Gepäck durch die Gegend fliegen, reicht in der Welt nach der Coronakrise nicht mehr. Der Europa-Hoodie ist nicht die Antwort.