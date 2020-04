Fühlen

Beziehungsstatus: Corona

Bei Tim und seiner Freundin schleicht sich der Corona-Alltag ein. Ist das das Ende der Beziehung?

Während ich mich leise anziehe, schläft sie weiter. Ihr Mund ist leicht geöffnet, sie schnarcht vor sich hin. Früher fand ich diesen Anblick irgendwie süß. Mittlerweile denke ich gar nicht mehr darüber nach, dass das süß sein könnte. Durch das Zusammenziehen stumpft die Sensibilität für solche Momente irgendwie ab. Und Corona wirkt wie ein Beschleuniger dieser Entwicklung.

Die gemeinsame Wohnung war unser beider Wunsch. Nach anderthalb Jahren Beziehung und mit Ende 20 war es Zeit, fanden wir. Eine Mietwohnung in Hamburg ist teuer, und mit unserem Budget wäre sie auch nicht besonders groß ausgefallen. Also zogen wir in eine Kleinstadt in der Nähe.

"Klingt sehr nach erwachsen werden", sagte ein Freund von mir. Ich war ihm dankbar, dass er auf das Wort "spießig" verzichtete. Leben in der Kleinstadt, ruhigere Wochenenden, Sonntagabend Tatort gucken und montags wieder im Pendler-Zug nach Hamburg sitzen. So hatte ich mir mein Leben mit 28 früher nie vorgestellt – und es machte mir durchaus ein mulmiges Gefühl.

Gleichzeitig wollte ich dieses Leben mit ihr unbedingt.

Ich hatte keine Lust mehr auf WGs und wollte meine eigene Wohnung, mich nicht mehr über schmutzige Bäder aufregen, abends um halb elf die Augen zu machen, ohne von Mitbewohnern geweckt zu werden. Und ihr ging es genauso.

Die Bewährungsprobe für uns zwei

Unser Sex sollte endlich stattfinden, wann und wie wir es wollten. In unseren WG-Zimmern fanden wir häufiger nicht zu- und ineinander. Weil nebenan jemand in der Küche werkelte oder den Film lauter drehte. Also zogen wir im Dezember 2019 zusammen. Wir hatten unsere Bedürfnisse klar abgesprochen: Sport und die Zeit mit meinen Jungs waren mir wichtig, sie brauchte ab und zu ihre Ruhe und einen Abend allein mit Freunden.

Eigentlich waren wir damit gut gewappnet. Der Paartherapeut Roland Kopp-Wichmann beschrieb in einem bento-Text das gemeinsame Wohnen als "erste richtige Bewährungsprobe für ein Paar". Er warnt, dass beide sich über einige Dinge vorher im Klaren sein müssen: Jeder sei nur noch selten alleine, Rückzugsorte verschwänden, man stünde stärker unter Beobachtung, erlebe sich intensiver – wie im Urlaub.

Den hatten wir schon erfolgreich hinter uns. Dass wir schon bald einen etwas anders gearteten Sonderurlaub gemeinsam durchstehen sollten, ahnten wir im Dezember nicht. Und für die anderen möglichen Fallen hatten wir ja Vorsorge getroffen.