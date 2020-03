Was nun noch hinzu kommt: Ende März schließt in Berlin eigentlich die Kältehilfe, also die meisten Orte, an denen Wohnungslose im Winter übernachten können. Mal sehen, ob das verlängert wird. Doch schon jetzt machen immer mehr Anlaufstellen für Obdachlose zu, die bislang tagsüber offen hatten. In der Bahnhofsmission merken wir das. Neben unseren Stammgästen kommen deutlich mehr Neue zu den Essensausgaben. Die Ausgabe lief bisher so ab, dass wir nachmittags eine Ausgabestelle hatten und sich jeder mit seinem Teller in unseren Gastraum hinsetzen konnte.