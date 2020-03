"Die Situation für die Menschen hier ist schrecklich", sagt Sara zu bento. Hunderte Schutzsuchende lebten auf der Straße, die Stadtverwaltung lasse sie im Stich. In den vergangenen Monaten hätten sich viele mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen und ihr Essen auf den Märkten von Melilla gekauft. Nun herrscht in Spanien eine Ausgangssperre. Wie Zied auf dem Balkan, kommen auch die Menschen in Melilla nun kaum noch an Lebensmittel, Wasser und Medizin.

Das gilt zumindest für jene, die aus Afrika kommen und hoffen, über die Exklave weiter nach Spanien zu gelangen. Sie halten sich illegal in Melilla auf, für sie greift noch kein Asylrecht. Der Europäische Gerichtshofs für Menschenrechte bestätigt, dass Spanien illegal Eingereiste direkt wieder abschieben darf (Tagesschau). Entsprechend können sie in Melilla nicht auf Unterstützung hoffen und harren nun auf leeren Straßen vor geschlossenen Läden aus.

"Immerhin die Minderjährigen hat die Polizei nun aufgesammelt", sagt Sara. Dutzende seien in den vergangenen Tagen nach La Purísima gefahren worden: In ein Jugendheim, eingerahmt vom EU-Grenzzaun und dem Flughafen von Melilla. Die spanische Zeitung "El Pais" berichtet von katastrophalen Zuständen im Heim, knapp 900 Kinder und Jugendliche würden derzeit in der für 350 Menschen gebauten Unterkunft ausharren. Ein Foto zeigt Jugendliche, die sich in einem dunklen Zimmer auf Metallbetten drängen.