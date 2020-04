View this post on Instagram

#krankenhaus #hospital #nurse #nurselife #intensivstation #icu #krankenschwester #krankenpfleger #malenurse #bleibzuhause #covid_19 "The Only Easy Day Was Yesterday" Urlaubssperre - Check Reiseverbot - Check Rufbereitschaft - Check Sozialkontakte aufgeben - Check Das alles geben wir gerade um für euch am Bett zu stehen, also unterstützt uns indem ihr Zuhause bleibt und unnötige Kontakte vermeidet! Ich kann wirklich verstehen, dass es gerade keine schönen Zeiten sind, vorallem weil der Frühling mit schönem Wetter vor der Tür steht, aber das tut er auch für uns! Bitte verzichtet mit uns zusammen um uns nicht weiter zu Schwächen! P. S. an alle die denken, dass dieser Virus aus einem Labor kommt und absichtlich frei gesetzt worden ist... DAS SPIELT GERADE KEINE ROLLE!!! Fakt ist, er ist da und wir müssen jetzt das beste draus machen ☝️