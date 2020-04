Es wird immer gesagt, Deutschland habe das beste Gesundheitssystem. Beim Thema Pflege hinken wir im europäischen Vergleich aber meilenweit hinterher. Es ist ein großes Problem, dass hier mit der Gesundheit der Menschen Geld verdient werden muss. Eine höhere Bezahlung wäre zwar gut, ist aber nicht unsere Hauptforderung. Die Arbeitsbedingungen müssen besser werden, Geld schützt nicht vor Burn-out.

Ich sehe durch die Krise auch die Gefahr, dass die Nachwuchsprobleme in der Pflege noch größer werden. Das Ansehen ist zwar gerade da, aber teilweise wird einfach noch schlechter mit angehenden Pflegenden umgegangen. In vielen Bundesländern haben neue Auszubildende begonnen. An manchen Schulen wurde der Start verschoben oder der Unterricht ins Internet verlegt, aber an machen werden die Neulinge aus Mangel direkt in die Praxis geschickt und verheizt. Bei solchen unverantwortlichen Maßnahmen darf sich niemand über hohe Abbruchquoten wundern.

Wir arbeiten daran, dass die Aufmerksamkeit auf unseren Beruf für eine wirkliche Verbesserung genutzt wird. Mir ist es wichtig, dass die Politik uns hört und in Entscheidungen miteinbezieht. Ich appelliere auch an die Berufsgruppe, dass wir laut werden und gemeinsam für Verbesserungen kämpfen. Wir sind über eine Million Pflegekräfte, wir sitzen am längeren Hebel."