Während in Deutschland mittlerweile in Supermärkten, Bussen und Bahnen Maskenpflicht gilt, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, werden in China die Maßnahmen dazu langsam wieder gelockert. In Uganda herrscht seit drei Wochen Lockdown mit Ausgangssperre: Wer nach 19 Uhr von der Polizei auf der Straße angetroffen wird, kommt in Gewahrsam. Verkäufer auf Märkten wurden angewiesen, dort auch zu übernachten, damit sie im Falle einer Infektion das Virus nicht nach Hause tragen.