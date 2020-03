Fühlen

Appell an die arbeitenden Großeltern: Oma, Opa, seid vernünftig!

Sie arbeiten noch täglich in der Bäckerei – dabei gehören sie längst nach Hause

Meine Großeltern sollten jetzt eigentlich zu Hause sein.

Mein Opa ist Diabetiker, meine Oma hat's am Herz. Er ist 84, sie 80. Für die beiden ist die Gefahr besonders hoch, dass eine Infizierung mit dem Coronavirus tödlich endet. Sie gehören längst in häusliche Isolation. Experten dürften sich da einig sein. Aber meine Großeltern pfeifen drauf.

Stattdessen tun sie etwas, das sie auch in normalen Zeiten von den meisten ihrer Altersgenossen unterscheidet: Sie gehen arbeiten, im Familienbetrieb, einer Bäckerei, wo jeden Tag mehrere hundert mögliche Virenträger ein- und ausgehen. Mein Opa arbeitet in der Backstube, meine Oma hinter der Theke. Sie ignorieren damit jede Warnung der Virologen. Aber sie kennen es nun mal nicht anders.



Arbeiten, egal was kommt – selbst Corona

Vor zwanzig Jahren haben meine Großeltern ihr Hauptgeschäft an meine Eltern abgegeben und eine der Filialen an meine Tante. Weil die damals aber alleinstehend war und jede Unterstützung brauchen konnte, haben meine Großeltern einfach nie aufgehört zu arbeiten. Sieben Tage die Woche. Vollzeit. Bis heute.

Beide klagen so gut wie nie über körperliche Beschwerden. Sie gehören einer Generation an, der man gerne nachsagt, robuster zu sein als alle nachfolgenden. Dabei macht das Alter auch ihnen zu schaffen: Bei Opa ist es ein Taubheitsgefühl in den Fingern. Brezeln knotet er unter viel größerer Anstrengung als früher. Bei Oma sind es die Knie, das komme vom vielen Arbeiten, sagt sie nicht ohne Stolz. Trotzdem haben die beiden nie gesagt, dass ihnen die Arbeit allmählich schwer falle, oder gar vom Aufhören geredet.

Früher haben meine Eltern und ich, wenn auch mehr zum Spaß, gesagt: Wenn meine Großeltern irgendwann mal nicht mehr arbeiten, werden sie krank. Je älter sie werden und je länger sie weitermachen, desto sicherer bin ich, da ist was dran.

Seit Corona ist aber auch das Gegenteil richtig: Die Arbeit ist gerade keine Überlebensstrategie mehr, sondern könnte das Leben meiner Großeltern sogar gefährden.

Großeltern fühlen sich unverwüstlich

Von klein auf besuche ich meine Großeltern, so oft es geht. Jetzt nicht mehr, denn auch ich bin in diesen Tagen eine potenzielle Gefahr für sie. Stattdessen rufe ich sie täglich an. Wenn ich Opa nach möglichen Covid-19-Symptomen frage, sagt er: "Nur ein unstillbarer Durst"; er meint nach Bier. Frage ich, ob er regelmäßig seine Hände wasche, sagt er, dass er sich hauptsächlich "innerlich desinfiziere", mit Schnaps. In normalen Zeiten liebe ich meinen Opa für solche Sprüche. Gerade finde ich sie ziemlich anstrengend. Über die Unbedarftheit meiner Oma muss ich manchmal noch lachen, wenn sie vom "Corinna"- statt vom Corona-Virus spricht.

Dass eine Pandemie auch ihn betrifft, merkte mein Opa, als alle Veranstaltungen ab 100 Personen verboten wurden. Es traf auch die Jubiläumsfeier der Bäckerinnung, der er noch immer als Obermeister vorsteht. Er war empört. Welche Gefahr die Feier für ihn bedeutet hätte, sah er nicht.

Seine 84 Lebensjahre und die damit verbundenen Erfahrungen geben meinem Opa sogar das Gefühl von Unverwüstlichkeit. Wer die Hongkonggrippe von 1968 überstanden hat, bei der weltweit eine Million Menschen starben, sei immun gegen Corona, sagt er. Obwohl er diese Grippe nie hatte. Das hat er irgendwo aufgeschnappt, wahrscheinlich im Hallenbad. Bevor es geschlossen wurde, hat er sich nicht davon abhalten lassen, nach der Arbeit dort seine Bahnen zu ziehen. "Chlor tötet ab", solche vermeintlichen Weisheiten hat er tausendfach parat.

Früher waren meine Großeltern für mich da, sie haben mich mit dem Auto überall hingefahren, Oma hat mich bekocht, Opa hat mir Schwimmen beigebracht. Jetzt will ich etwas für sie tun, will sie beschützen, aber das ist gar nicht so einfach. Auch meine Tante und meine Eltern scheitern daran. Deutschland hat sich in den vergangenen Wochen über Jugendliche empört, die sich bis zuletzt in großen Gruppe in Parks trafen oder Corona-Partys schmissen. Doch ein leichtsinniger Umgang mit dem Virus ist keine Frage des Alters und der Lebenserfahrung.