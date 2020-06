Fühlen

Depression bei Männern: "Mein Vater sagte mir, ich solle mich nicht selbst bemitleiden"

Warum Depressionen bei Männern seltener erkannt werden.

Als Kind hatte ich Angst vor allem. Gerade vor meinen Mitschülern, denn sie mobbten mich. Mein Vater sagte mir oft, ich solle mich nicht selbst bemitleiden, wenn es mir schlecht ging oder ich mich überfordert fühlte. Ich internalisierte seine Stimme und tat meine Probleme als unbedeutend ab – sie wurden so nur größer. Heute lebe ich mit einer Depression.

Es gibt viele Faktoren, die psychische Erkrankungen begünstigen. Einer fällt besonders auf: Bei Frauen werden rund doppelt so viele Diagnosen gestellt wie bei Männern. Sind Männer weniger anfällig für psychische Erkrankungen oder werden diese einfach seltener erkannt?

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen in der männlichen Sozialisation einen der Gründe dafür, dass die Ausprägungen psychischer Erkrankungen bei Männern schwerer zu erkennen sind. Der Begriff der "toxischen Männlichkeit" wird seit ein paar Jahren immer bekannter. Er meint das destruktive Verhalten von Männern: der machtmissbrauchende Chef, der übergriffige Typ auf dem Dancefloor oder der Manspreader in der U-Bahn. Die Grundlagen der toxischen Männlichkeit erlernen wir alle. Dafür braucht es keinen Vater, der dem Sohn den Trump'schen Satz "Grab 'em by the pussy" sagt – Geschlechterbilder bekommen wir von klein auf überall vorgelebt, angefangen mit der Verteilung der Hausarbeit zwischen unseren Eltern.