Wir haben Cindy – per Chat – interviewt und uns mit ihr über Masken, Inklusion und ihre Forderungen unterhalten.

bento: In Kürze gibt es in ganz Deutschland eine Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Was macht diese Nachricht mit dir?

Cindy Klink: Nur um es gleich klarzustellen: Ich bin nicht gegen die Maskenpflicht. Die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Ich finde es aber wichtig, dass auch an die gedacht wird, für die Masken ein großes Problem darstellen. Entweder, weil sie nicht so einfach Masken tragen können, wie zum Beispiel Asthmatiker oder Autisten. Oder eben, weil sie Münder sehen müssen, um zu kommunizieren, wie ich und viele andere Menschen mit Hörbehinderung.