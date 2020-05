Vom Klatschen allein können die "Helden" keine Miete zahlen

Indem wir Ärztinnen, Kassierer und alle anderen, die zur Bewältigung der Situation beitragen, zu Helden und Heldinnen erklären, verpflichten wir sie praktisch zur Außerordentlichkeit. Wir "dürfen" dann von ihnen erwarten, dass sie Krasses leisten, bis an den Rand der Erschöpfung, dass sie ihr eigenes Wohlergehen, ihre Familien und ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen – schließlich sind sie Helden. Ob sie das sein wollen, steht erstmal nicht zur Debatte; gegen Klatschen können sie sich kaum wehren. Uns – die "Verehrergemeinschaft" – kostet die Klatscherei und das Helden-Label erstmal nichts – im Gegenteil, es gibt uns noch ein gutes Gefühl von Zusammengehörigkeit. Das ist per se okay, aber sollte die Begleiterscheinung tatsächlicher Entlohnung und Unterstützung sein, nicht der Lohn in sich.