Nachdem Karim und sein Vater aus Syrien fliehen konnten, hatte sich auch seine Mutter mit den übrigen vier Kindern in den benachbarten Libanon aufgemacht, so erzählt er es. Karim hat in den vergangenen fünf Jahren in Hamm bei Amazon gejobbt und Deutsch gelernt. Nun will er seinen Schulabschluss nachholen, die Zeugnisse aus Syrien seien nicht anerkannt worden.

Während Karim sich in Deutschland ein Leben aufbaut, harren seine Mutter und die Geschwister in einer Wohnung in Beirut aus. "Sie hatten im Januar einen Termin bei der deutschen Botschaft in Beirut", sagt Karim. Mehr als zwei Jahre nachdem die Familie den Nachzug erstmals beantragt hatte.