Gerechtigkeit

Corona-Schutz: Sind wir zu cool für die Maske?

Was die schwammige Richtlinie der Politik mit uns macht.

Am Tag eins nach der Verlängerung der Kontaktsperren bis in den Mai ist alles wie immer. Die Straßen sind fast leer, wenige Fußgänger weichen sich in Bögen aus. Und Masken? Tragen die wenigsten.

Müssen sie ja auch nicht.

Am Mittwoch haben sich Bund und Länder auf einen neuen Fahrplan im Umgang mit der Coronakrise geeinigt. Es ist eine Art Sowohl-als-auch: Schulen und Geschäfte sollen unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen, die strengen Hygieneregeln und Kontaktsperren bleiben aber bestehen. (SPIEGEL)

"Dringende" Empfehlung, aber keine Maskenpflicht

Was ebenfalls bestehen bleibt: die Masken-Nichtpflicht. Im neuen Beschluss zu den Corona-Regeln scheut die Regierung die Einführung eines Maskenzwangs, ringt sich aber dazu durch, das Maskentragen besonders in Bussen, Bahnen und engen Supermärkten "dringend" zu empfehlen.

Es gibt also eine dringliche Empfehlung, aber keine Verpflichtung. Ratschläge, keine Regeln. Kurzum: Nichts Konkretes sagt man nicht. Das liegt wohl vor allem daran, dass zu wenig Masken für alle da sind – und eine Verpflichtung an der Umsetzung scheitern würde. (Tagesschau) Die Bundesregierung gibt die Verantwortung entsprechend an die Bürgerinnen und Bürger ab. Nicht der Markt, sondern die Öffentlichkeit regelt.