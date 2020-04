Schnell verließ Akram das kleine Zuhause trotzdem seltener. "Ich möchte nicht in einen Kreislauf geraten, in dem ich das Risiko unterschätze. Man geht einmal raus und es passiert nichts, da denkt man schnell, man könne es immer wieder so machen." Schon bevor im gesamten Bundesstaat eine Ausgangssperre verhängt wurde, ging Akram nur noch nach draußen, wenn er musste – um Essen zu kaufen, oder für Arzttermine.

Die ersten Folgen der Überlastung des Gesundheitssystems durch Corona hat er dabei schon gesehen, als seine Mutter wegen einer Hautkrankheit in eine Klinik musste. "Das Beunruhigende ist, dass sie sich fast geweigert haben, meine Mutter zu untersuchen. Wenn die letzte Person am Telefon nicht entschieden hätte, dass ihr Fall wichtig genug ist, hätte sie keinen Arzt sehen können."

Doch weiter will er sich keine Gedanken darüber machen. Akram hält sich von den Nachrichten und der großen Frage, ob das Gesundheitssystem in seiner Nähe dem Druck Stand halten wird, aktuell lieber fern. Er hat schließlich einen Plan für sein Leben. An dem hält er fest.

"Ich werde mich auf mehr Stellen bewerben. Auch auf solche, die ich sonst vielleicht nicht unbedingt in Betracht gezogen hätte", sagt er über seine Zukunft nach dem Abschluss. Und dann, dann hätte er gern eine eigene Wohnung. In die er auch mal Freunde einladen kann, Partys feiern. Das einzige, das er wegen der Coronakrise wirklich vermisse, seien seine Tanzstunden. "Das ist ein Teil von mir, den ich sehr vermisse, der jetzt zu Hause sitzt und nicht tanzt."

Dass die Coronakrise ihm seine Zukunft nehmen könnte, darüber denkt er lieber nicht nach. Er ist schließlich auf einem guten Weg.