In Deutschland sind Stand Dienstag 27.436 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (RKI). Laut Bundesinnenministerium sind darunter 30 Geflüchtete. Sie verteilen sich auf zehn Standorte in acht Bundesländern. Insgesamt sind derzeit laut UNHCR rund 1,4 Millionen Geflüchtete in Deutschland untergebracht.

Die Erstaufnahmeeinrichtung in München – jene Unterkunft von Ruhul – ist einer dieser Standorte. Ein anderer ist das thüringische Suhl. Der Vergleich zwischen beiden Standorten zeigt, wie uneins sich die Behörden im Umgang mit dem Virus sind.

Wie viele in Quarantäne müssen, wird oft willkürlich entschieden

Während in München nur einige wenige in ihren Zimmern isoliert wurden, nachdem sich drei Personen infiziert hatten, verhängten die Verantwortlichen in Suhl vergangene Woche Hausarrest für mehr als 500 Personen, nachdem bei einem Asylbewerber das Virus nachgewiesen wurde.

Nachdem einige Bewohner gegen die Maßnahmen protestiert hatten und ausbrechen wollten, rückte die Polizei mit Wasserwerfern und teils mit Mundschutzmasken und in Schutzanzügen an. Aus einem Lautsprecher tönte es immer wieder "stay calm" und "follow the instructions". 22 Personen wurden in eine leerstehende Jugendarrestanstalt abgeführt. (taz)