Tatsächlich wurden in Weißrussland mittlerweile 146 Coronatote und 25.825 Infizierte gemeldet (Stand 14. Mai, Worldometer). Trotzdem gibt es in dem kleinen osteuropäischen Land weder Quarantäneverordnungen noch Verbote für Massenveranstaltungen. Die Fußballspiele der unterschiedlichen Ligen fanden bis Mitte Mai weiter statt, die Grenzen des Landes sind offen, ebenso Cafés oder Kinos. Ende April, während des kollektiven Frühjahrsputzes "Subbotnik", an dem samstags freiwillig und unentgeltlich gearbeitet wird, versammelten sich fast 2,3 Millionen Menschen (BBC). Die Militärparade am 9. Mai zum Tag des Sieges über Nazideutschland wurde zur landesweiten Machtdemonstration Lukaschenkos (SPIEGEL).