Das Coronavirus ist besonders gefährlich für die älteren Generationen Europas. Doch die Krise nach Corona könnte die Jungen besonders hart treffen.



Das zumindest befürchtet ein Zusammenschluss von mehr als 60 Jugendorganisationen aus 14 europäischen Ländern. In einem offenen Brief wenden sie sich an die europäischen Finanzminister, sie fordern Solidarität – und finanzielle Unterstützung für geschwächte Länder in Form von Eurobonds. "Wir sind in einem vereinten Europa aufgewachsen und wollen als gleiche Bürger*innen behandelt werden", schreiben sie. "Die Jugend war schon stark von der europäischen Schuldenkrise betroffen, in der die Jugendarbeitslosigkeit dramatisch anstieg."