Was in Bad Bramstedt geschah, ist kein Einzelfall. Mehrere Hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Schlachtbetrieben in ganz Deutschland haben sich in den vergangenen Wochen auf der Arbeit mit dem Coronavirus infiziert. Oft sind es Leih- und Werkvertragsarbeiter aus Osteuropa. Arbeitsrechtler und Gewerkschaften führen an, dass viele unter hygienisch fragwürdigen Bedingungen in Sammelunterkünften leben müssen – und sich das Virus wohl dort so rasch verbreiten konnte.

bento hat in den vergangenen Wochen mit mehreren rumänischen Angestellten des Vion-Schlachthofes in Bad Bramstedt Kontakt aufgenommen. Alle bis auf Antonio lehnten ein Gespräch ab, aus Angst vor Repressionen vom Arbeitgeber. Antonio selbst wollte nur unter der Bedingung reden, dass wir nicht seinen echten Namen veröffentlichen. Am Telefon erzählt er seine Geschichte, eine Dolmetscherin übersetzt. Er sei 2017 mit 16 Jahren seinen Eltern nach Deutschland hinterhergereist. "Sie haben mich geholt, damit ich daheim keinen Unfug mache." Beide hätten schon länger in der Fleischindustrie gearbeitet, nun sollte auch er anfangen.