Die aktuelle Gesetzeslage

Ein konkretes Verbot speziell fürs Containern gibt es in Deutschland nicht. Es kann aber als Hausfriedensbruch und als Diebstahl geahndet werden und wurde bereits in der zweiten Strafinstanz verhandelt. Dabei kommt es auf das Ermessen der Staatsanwaltschaften und Gerichte an, ob ein besonderes öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung vorliegt. Grundsätzlich gilt jedoch, das der Mülls Eigentum des Entsorgers bleibt, bis er von der Partei abgeholt wird, für die er bereitgestellt wurde.