Dieses Fantasieren vom Umsturz gießen Rechte oft in den Begriff "Tag X", das sei der Tag, an dem alle deutschlandweit losschlagen. Ist das nur verschwörerisches Gerede – oder glauben die das wirklich?

"Die Rechtsextremen sind nicht so viele, als dass sie tatsächlich einen Umsturz herbeiführen könnten. Im Gegenteil, die große Mehrheit steht auf der anderen Seite. Und das Ohnmachtsgefühl spüren die Rechten auch. Wenn in Dresden 20 oder auch 20000 Rechtsextreme auf die Straße gehen und sagen: 'So, jetzt ist Umsturz!', dann passiert in diese Richtung: nix. Das ständige Beschwören eines 'Tag X' funktioniert daher wie eine Selbstberuhigung: 'Ich habe Bock, endlich loszuschlagen, aber ich tue es nicht, weil ich ja noch auf den geeigneten Zeitpunkt warte.'"

Nach außen wirkt das trotzdem bedrohlich.

"Klar, und das ist ja auch eine Form von Terror – beim anderen gezielt Angst erzeugen. Gefährlich ist, dass in den letzten Jahren immer wieder Rechtsextreme aus diesem Milieu Anschläge begangenen haben. Sie werden ungeduldig und wollen nicht mehr auf den Tag X warten – sondern ihn herbeiführen. Das sind tickende Zeitbomben – nicht für einen kollektiven Aufstand, aber für terroristische Anschläge.

Selbst wenn ein 'Tag X' des völkischen Umsturzes absurd ist, sind Bürgerinnen und Bürger verunsichert. Und in der rechten Propaganda werden kritische Ereignisse, wie im vergangenen Jahr in Chemnitz, als Fanal dargestellt nach dem Motto: Jetzt geht es los! Mit diesem Selbstbewusstsein gehen sie dann auf die Straßen – und einige radikalisieren sich noch weiter."

Und die Neue Rechte? Da reden doch die Identitären immerzu davon, dass alles bald zu spät ist?

"Ja, aber auch da wissen die Vordenker, dass sie aus einer krassen Minderheitsposition heraus arbeiten und für einen tatsächlichen 'Tag X' keine Mehrheit haben. Es reicht, permanente Krisenstimmungen zu erzeugen und in Kauf zu nehmen, das einige aus den Worten Taten folgen lassen."

Zum Beispiel?

"Zum Beispiel Chemnitz. Es genügt ein kritischer Fall – wie eben der Geflüchtete, der einen Deutschen erstochen haben soll – um Stimmung zu erzeugen und so rechtsextreme Positionen salonfähig zu machen. Am Ende standen Hooligans und Neonazis neben Pegida, Identitären und AfD-Politikern. Und da die „Neue Rechte“ sowieso eng mit der AfD verbunden ist, brauchen die auch gar keinen 'Tag X' – die sind vom bisherigen Erstarken der AfD derart beflügelt, dass sie ihre Macht in Ruhe weiter ausbauen und in die Gesellschaft einsickern wollen."