Die im Dezember 2019 gegründete "Arcadi Media UG" sollte möglicherweise dabei helfen, das nach rechts expandierende Geschäft von Arcadi von der politischen Karriere Noés zu trennen. Tatsächlich kommt sein Name in der Anmeldung des Unternehmens nicht ein einziges Mal vor. Offiziell gibt es nur die Geschäftsführerin aus NRW – die versichert, keine Kollegen zu haben. Das scheint jedoch zweifelhaft: Erst vor wenigen Tagen dankte Chris Ares seinem Manager "Y.", für die Verwaltung des Arcadi-Shops gibt es aktuell nur einen einzigen namentlichen Zugang, der zuletzt in dieser Woche aktiv war. Sein Name: "ynoe".

Das Label ist wohl nicht der einzige Punkt, an dem Noé undurchsichtig mit Arcadi verbandelt ist. Obwohl der ursprüngliche Trägerverein seit Längerem nicht mehr im Impressum der Arcadi-Seite steht und nach Angaben von Beteiligten inzwischen sogar in Auflösung sein soll, kann auf der Online-Seite weiterhin für ihn gespendet werden. Das Geld geht dann an den alten Verein, der in Noés Haus gegründet wurde und eigentlich keine Rolle mehr spielt. Auch hierzu wollte sich der 24-jährige AfD-Politiker nicht äußern.

Kein rechter Erfolg ohne Spotify und Amazon

Für Christoph Zloch alias Chris Ares ist der Arcadi-Webshop inzwischen beinahe die letzte Plattform, die seine Musik vertreibt. Spotify, Amazon, Google und Apple haben sie wegen der rechten Inhalte in den vergangenen Wochen fast vollständig entfernt. Auf YouTube wurde Ares kurz nach Veröffentlichung des Videos im Juni mehrwöchig gesperrt. Er ist deshalb mittlerweile davon abhängig, seine Musik direkt als CD vertreiben zu können – ähnlich wie in der klassischen neonazistischen Szene.



Zumindest bislang scheint die Zusammenarbeit mit Arcadi für beide Seiten lukrativ gewesen zu sein. Nach bento-Informationen soll das neue Unternehmen seit Ende vergangenen Jahres einen höheren fünfstelligen Umsatz erzielt haben. Chris Ares sei das "Zugpferd", sagt ein unmittelbar Beteiligter. Auch für den Rapper dürfte es sich gelohnt haben: Für sein erstes Album, das im Juni erschien, habe er zwei Vorschusszahlungen im vierstelligen Bereich erhalten, heißt es. Überprüfen lassen sich die Zahlen nicht.

Yannick Noé ist nicht der einzige AfD-Vertreter, der mit Chris Ares Geld verdient. Auch ein süddeutscher Lokalpolitiker wirbt mit ihm. Mit der Modemarke "Peripetie" vertreiben der 36-Jährige und ein Partner Kleidung und seit Kurzem auch Mund-Nase-Bedeckungen. Erkennungsmerkmal der Marke ist ein meist unscheinbarer, kleiner Phoenix.

Die Firma wirbt intensiv im Umfeld der Jungen Alternativen, der Identitären und des aufgelösten AfD-"Flügels". Ein Bild auf der Internetseite zeigt Björn Höcke im Perpetie-Poloshirt, auch Ares wirbt dafür. Die Verbindung zwischen ihm und der Marke wirkt gefestigt: Keine zwei Stunden nach einer Anfrage an das Modelabel meldet sich der Rapper telefonisch bei bento, um sich zu erklären. Die Pläne von Peripetie scheinen ambitioniert: Laut Handelsregister startete die Firma im vergangenen Jahr mit einem Kapital von 27.000 Euro. Ob sich die Erwartungen an Chris Ares ohne Spotify und Co. noch bezahlt machen, scheint allerdings fraglich.