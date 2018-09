Auch am Donnerstag wollen Rechte in Chemnitz demonstrieren gehen. Das "Bündnis Chemnitz Nazifrei" kündigte jedoch an, nicht zu Gegenprotesten aufzurufen. "Die Demonstration am Montag hat uns gezeigt, dass die Polizei derzeit nicht Willens oder in der Lage ist, unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und körperliche Unversehrtheit zu garantieren", heißt es in einer Mitteilung auf Facebook.

Kritik finden die Aktivisten auch für die sächsische Landesregierung: Bei Ministerpräsident Michael Kretschmer könne man keinen Willen zu einer Verbesserung der Situation erkennen.

Gibt es denn gar keinen Gegenprotest?

Doch. Für die geplanten rechten Kundgebungen am Samstag will das Bündnis einen breiten Gegenprotest organisieren. Für die Demonstration wurde bereits ein Auftritt der Band Madsen angekündigt.