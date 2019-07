"Die Stimmung in Chemnitz ist ein bisschen angespannt. Von einigen Freunden und Verwandten weiß ich, dass sie aufgrund der Ausschreitungen im letzten Jahr abends nichts mehr alleine in die Stadt wollen. Als fast zwei Meter großer Mann fühle ich mich da nicht eingeschüchtert. Für mich hat sich also nichts verändert. Außerdem hatte die Stadt schon vorher Probleme.

Ich gehe am Donnerstag nicht zum Konzert. Nicht weil mir die Musik nicht gefällt, sondern weil ich das in der Form nicht unterstützen möchte. Das ist mir alles zu radikal, zu linksorientiert. Das führt in dieselbe falsche Richtung wie Rechtsradikalismus. Das hat dann nichts mehr mit Musik zu tun, sondern damit, eine politische Meinung etablieren zu wollen. Ein Fest sollte in erster Linie Spaß machen – wie bei anderen Festivals wie Tomorrowland oder SonneMondSterne."



Sylvia, 21: "Wenn ich in die Gesichter der Menschen hier schaue, dann sehe ich oft drei Tage Regenwetter"