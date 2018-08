Ich selbst besitze drei Nationalitäten, bin bis zu meinem achten Lebensjahr in unterschiedlichen Ländern aufgewachsen und habe im Ausland studiert. Was mich an den Vorfällen in Chemnitz stört, ist die Pauschalierung, bei der es nur kriminelle Asylanten oder Nazis gibt. Wir müssen wieder auf die sachliche Ebene kommen. Jeder individuelle Fall von Gewalt sollte gerade in der momentan in Deutschland vorhandenen Nervosität schnell verfolgt und sachlich über die Medien kommuniziert werden – sonst verlieren die Menschen das Vertrauen.